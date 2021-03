Unfall: A43 bei Witten nach Unfall zeitweise voll gesperrt

Symbolbild. Der schwer verletzte Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Witten. Die A43 war am Samstagmorgen bei Witten zeitweise nach einem Unfall voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wegen eines schweren Unfall war die Autobahn A43 am Samstagvormittag bei Witten zeitweise in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Zwei Autos waren verunglückt. Der Fahrer eines der Autos musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack geschnitten werden. Er kam anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Bochumer Krankenhaus, teilte die Feuerwehr Witten mit.

Der Unfall war um 9.08 Uhr gemeldet worden. Der Unfallort lag etwa zwei Kilometer vor der Anschlusstelle Sprockhövel in Fahrtrichtung Wuppertal, teilte die Feuerwehr mit. Laut Berichten könnte plötzlich auftretender starker Niederschlag zu dem Unfall geführt haben. Auf der A52 bei Essen gab es am Morgen wegen Hagels mehrere Verkehrsunfälle.

Während sich der Fahrer eines der beiden Autos selbstständig aus dem Fahrzeug habe befreien können, musste die Feuerwehr bei dem zweiten Fahrer mit schweren Gerät anrücken. Über den Kofferraum wurde der schwer Verletzte dann aus dem Fahrzeug gezogen, berichtete die Feuerwehr. (Red.)