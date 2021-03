Unfall: A 43 in Witten voll gesperrt - Hubschrauber landet

Ein Rettungshubschrauber ist am Samstag (27.3.) auf der A 43 bei Witten gelandet.

Witten. Lag es am Wetter? Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr hat sich ein schwerer Unfall auf der A 43 bei Witten ereignet.

Nach einem Unfall auf der A 43 in Fahrtrichtung Wuppertal ist die Autobahn am Samstagvormittag voll gesperrt worden. Der Verkehr wird in Herbede abgeleitet.

Zwei Personen wurden bei dem Unfall kurz vor der Anschlussstelle Sprockhövel verletzt, mindestens eine von ihnen schwer. Ein Rettungshubschrauber ist gegen 11 Uhr gelandet.

Nach Angaben der Polizei krachte es eine Stunde nach dem ersten Unfall um 10 Uhr noch einmal auf der A 43, diesmal in der Gegenrichtung.

Wir berichten weiter, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen.