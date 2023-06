Unfälle mit E-Bike: Wittenerin bei Sturz schwer verletzt

Witten. Am Sonntag (18.6.) sind an zwei Stellen in Witten Menschen mit ihrem E-Bike verunglückt. Auf der Ardeystraße stürzte eine 55-Jährige schwer.

Am sonnigen Sonntag (18.6.) sind an zwei Stellen in Witten E-Bike-Fahrende verunglückt und haben sich schwer verletzt. Neben dem 57-Jährigen, der auf dem Rheinischen Esel gegen eine Betonmauer gekracht war, hatte auch eine 55-Jährige in Rüdinghausen einen Unfall.

Laut Polizei war die Wittenerin um 15.55 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Ardeystraße in Richtung Herdecker Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 311 verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Hierbei erlitt die 55-Jährige schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Wittenerin zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

