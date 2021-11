Unbekannte zerstechen in Witten Reifen mehrerer Autos

Witten. Bei insgesamt sechs Autos sind am Wochenende in Witten die Reifen zerstochen worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen der Tat in Herbede.

Noch bislang unbekannte Täter haben in Witten nach Angaben der Polizei in der Nacht vom 6. auf den 7. November die Reifen von sechs Autos zerstochen. Die Tat an der Meesmannstraße in Herbede soll zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntagnachmittag, 14 Uhr, erfolgt sein.

Polizei sucht Zeugen in Witten

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer etwas mitbekommen hat, soll sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 0234 909 -8305 oder -4441 melden.

