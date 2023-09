18-jähriger Wittener wird nachts überfallen und ausgeraubt

Die Polizei sucht Zeugen für einen Raubüberfall in Witten-Heven.

Witten. Ein 18-Jähriger aus Witten ist Opfer eines Raubüberfalls geworden. Zwei Täter schlugen ihn zu Boden. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Ein junger Mann ist spätabends in Heven überfallen worden. Der 18-Jährige hatte um kurz nach Mitternacht in Höhe „Kleff“ den SB 38 verlassen, den Schnellbus. In diesem Moment folgten ihm zwei Unbekannte.

Sie sprachen den Passanten zunächst an und schlugen ihn dann laut Polizei unvermittelt zu Boden. Die Täter raubten seinen Rucksack und durchsuchten die Hosentaschen ihres Opfers nach Gegenständen, bevor sie mit ihrer Beute flüchteten – Rucksack, Geldbörse, Handy und Kopfhörer.

Lesen Sie auch:

Der eine Täter hat einen Bart und schwarze Haare. Er trug eine weiß-blaue Collegejacke. Sein Komplize soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein und eine Kapuze getragen haben. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-8305 oder -4441 um Zeugenhinweise.

Weitere Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten