Unbekannte nehmen in Witten Gullydeckel mit

Witten. Der Vorfall ereignete sich bereits am 3. April in Witten-Herbede, er ist aber noch nicht aufgeklärt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie Kriminelle in Witten einen Gullydeckel entfernt haben. Ereignet hat sich der „Gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr“ laut Polizei bereits am 3. April.

An jenem Samstag gegen 7.50 Uhr war aufgefallen, dass Unbekannte an der Wittener Straße 23 in Herbede einen Gullydeckel aus dem Kanalschacht mitgenommen haben, der sich im Bereich des Radweges in Richtung Innenstadt befindet. Die Feuerwehr Witten hatte die Gefahrenstelle umgehend gesichert.

Wer in der Nacht vom 2. auf den 3. April im benannten Bereich etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0234 909-5206.