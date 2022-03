Umbau: Billerbeckstraße in Witten ab Donnerstag gesperrt

Witten. Auf der Billerbeckstraße in Witten startet der Umbau. Deshalb wird ein Teilstück ab Donnerstag (3.3.) gesperrt. Auch Buslinien sind betroffen.

Die Arbeiten an der Billerbeckstraße in Witten starten laut Stadt nun tatsächlich am Donnerstag, 3. März. Zunächst sollte es schon im Februar losgehen. Nun wird im ersten Bauabschnitt der Bereich zwischen Steinhügel und Potthofstraße voll gesperrt. Auch Haltestellen der Buslinien ändern sich, darauf weist die Bogestra hin.

Für Autofahrer führt die Umleitung über Steinhügel und Potthoffstraße. Rettungsfahrzeuge könnten die Häuser im betroffenen Bereich natürlich jederzeit erreichen. Diese Sperrung wird bis etwa Mitte April dauern, im Anschluss folgt der nächste Bauabschnitt.

Bogestra verlegt Bushaltestellen in Witten

Die Bauarbeiten auf der Billerbeckstraße haben ab Donnerstag ab Betriebsbeginn auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Linien 320, 375 und Einsatzwagen müssen Umleitungen fahren, so die Bogestra. Voraussichtlich bis Juli wird wegen der Bauarbeiten zu Haltestellenänderungen kommen.

Bei der Linie 320 können die Haltestelle Auf dem Hee in beiden Fahrtrichtungen sowie die Haltestelle Sprockhöveler Straße in Richtung Ruhr-Universität bzw. Niedersprockhövel nicht angefahren werden. In Richtung Auf dem Wellerskamp wird die Haltestelle Sprockhöveler in die Straße Wannen an den Fahrbahnrand an die Haltestelle des Schienenersatzverkehrs verlegt. Die Haltestelle Potthoffstraße wird auf die Straße Steinhügel in Höhe der Haus-Nr. 33 bzw. gegenüber verlegt. Bei der Linie 375 kann bei Fahrten zur Potthoffstraße die Haltestelle Potthoffstraße nicht angefahren werden.

