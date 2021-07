Polizei Trio greift in der Wittener Innenstadt 33-jährigen Mann an

Witten. Bei einem Angriff in der Wittener Innenstadt ist ein Mann am Kopf verletzt worden. Die Polizei bittet Zeugen dringend um Hinweise.

Ein Trio hat in der Nacht zu Sonntag (25.7.) nahe der Parkanlage am „Voß’schen Garten“ einen 33-jährigen Mann angegriffen. Das Handy des Hageners wurde gestohlen. Die Tat ereignete sich gegen 2.45 Uhr. Die Begleiterin des Mannes, die ebenfalls aus Hagen stammt, blieb zum Glück unverletzt.

Räuber flüchteten in Witten mit dem Handy des Opfers

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Die Hagener waren zu Fuß an der Kreuzung Gerichtsstraße / Schillerstraße unterwegs. Plötzlich attackierten drei Männer den 33-Jährigen. Das Opfer wurde mit einem Gegenstand am Kopf getroffen. Dabei verlor der Mann seine Tasche, in der sich auch sein Handy befand. Das Trio flüchtete mit dem Mobiltelefon in Richtung City. Der Hagener wurde am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Tatverdächtigen sollen etwa 1,78 Meter groß sein und ein „südliches“ Aussehen haben. Einer der Männer trug ein weißes Oberteil mit Kapuze, ein anderer eine schwarze Lederjacke. Zeugen werden gebeten, sich an die Wittener Kripo zu wenden (0234/909-8305). Außerhalb der Geschäftszeiten nimmt die Bochumer Kriminalwache Hinweise entgegen (0234/909-4441).

