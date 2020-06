Trickbetrügerinnen stehlen Wittener Seniorin Tausende Euro

Eine Wittener Seniorin soll zwei Trickbetrügerinnen arglos in ihre Wohnung gelassen haben. Nun fehlen Tausende Euro und Schmuck.

Eine Wittener Seniorin ist wohl Opfer eines Trickbetrugs geworden. Zwei bislang unbekannte Täterinnen erbeuten von der hochbetagten Frau aus Heven mehrere Tausend Euro und Schmuck. Die Polizei ermittelt derzeit die genaueren Umstände.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Betrügerinnen vermutlich am Dienstag (16. Juni) – ganz sicher ist sich die Seniorin bei dem Datum nicht – an der Wohnungstür ihres Opfers an der Sprockhöveler Straße geklingelt haben. Die beiden Frauen gaben vor, eine Nachbarin nicht angetroffen zu haben und ihr einen Zettel hinterlassen zu wollen.

Seniorin ließ fremde Frauen arglos in ihre Wohnung

Arglos ließ die Seniorin die beiden Kriminellen in ihre Wohnung. Diese nutzten wohl die Gelegenheit um diese zu durchsuchen. Beute: mehrere Tausend Euro und Schmuck. Die beiden Frauen entkamen anschließend. Der betagten Dame aus Heven fiel der Verlust erst Tage später auf. Am Freitagvormittag informierte sie die Polizei.

So werden die beiden tatverdächtigen Frauen werden beschrieben

So beschreibt das Opfer die beiden mutmaßlichen Täterinnen: Eine der Frauen soll etwas korpulenter gewesen sein. Sie hat blonde Haare und trug ein Kopftuch. Sie sprach Deutsch mit Akzent.

Die zweite Frau soll circa 30 Jahre alt, war elegant gekleidet – ähnlich einer Geschäftsfrau – und sprach akzentfreies Deutsch.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Wer am Dienstag (16.6.) oder kurz davor oder danach im Bereich der Sprockhöveler Straße, Wannen und Fischertalweg etwas beobachtet hat, soll sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon: 02302 209-8310 (werktags) oder rund um die Uhr bei der Kriminalwache Bochum 0234 909-4441.

