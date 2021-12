Am Mittwoch genossen Spaziergänger den Sonnenschein am Kemnader See - auf der Wittener und der Bochumer Seeseite.

Wetter Traumwetter lockt Wittener an den Kemnader See

Witten. Der Mittwoch verwöhnte die Wittener mit viel Sonnenschein. Am Donnerstag kann es auch Sturmböen geben.

So stellt man sich einen Bilderbuchtag im Winter vor: Es ist knackig kalt, die Temperaturen liegen im Minusbereich und die Sonne lacht vom Himmel. Nach viel Grau in den letzten Wochen wurden die Wittener am Mittwoch (22.12.) von einem Traumtag verwöhnt. Wer die Gelegenheit hatte, konnte das schöne Wetter bei einem Spaziergang am Kemnader See genießen.

Kanufahrer Robert (53) wagte sich am Mittwoch bei Temperaturen von unter minus fünf Grad und strahlendem Sonnenschein auf die Ruhr in Witten-Heven. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Ein hartgesottener Kanufahrer wurde kurz vor dem Schleußenwärterhaus in Heven mit seinem Boot auf der Ruhr gesichtet - bei Temperaturen von unter minus fünf Grad. Für den Donnerstag sagen die Wetterexperten einen grauen Himmel voraus. Im EN-Kreis wird vormittags vor frostigen Böden gewarnt, tagsüber sind in Witten auch stürmische Böen möglich.

