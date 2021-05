Traumwetter in Witten: Menschen genießen Sonne und Wärme

Witten. Morgens war es zwar schon warm. Doch nachmittags zeigt sich der Supersonntag in Witten erst von seiner ganzen schönen Seite. Was draußen los ist.

Bei Temperaturen von bis zu 30 Grad hält der Super-Sonntag in Witten, was uns die Wetterfrösche versprochen haben. In den Naherholungsgebieten ist viel los. Die Masse an Ausflüglern verteilt sich aber und weder Parks noch Ruhr oder Muttental sind hoffnungslos überlaufen. Aber natürlich herrscht, auch am Kemnader See, Hochbetrieb. Die ganze Reportage lesen Sie in Kürze.

