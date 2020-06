Tönnies-Mitarbeiter aus Witten ist in häuslicher Quarantäne

Witten. Nach dem massiven Corona-Ausbruch bei Tönnies müssen alle Mitarbeiter in Quarantäne – darunter ist auch ein Mann aus Witten.

Zwei Mitarbeiter der Firma Tönnies befinden sich derzeit in Witten und Hattingen in häuslicher Quarantäne. Das teilte der Kreis nun mit. Nach dem massiven Corona-Ausbruch mit mittlerweile fast 1.700 Infektionen in der Tönnies-Belegschaft sind alle Mitarbeiter des Fleischverarbeiters aus Rheda-Wiedenbrück in Quarantäne geschickt worden.

Seit wann sich die Männer in Quarantäne befinden ist unklar. Ebenso ist bislang nicht bekannt, ob die beiden Tönnies-Mitarbeiter bereits auf das Virus getestet wurden. Insgesamt harren aktuell 61 Personen im Kreis in häuslicher Quarantäne aus.

Zahl der Corona-Infektionen leicht gestiegen

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Ennepe-Ruhr-Kreis ist derweil um einen auf nun 463 gestiegen. Von diesen gelten 433 als genesen, 16 als aktuell erkrankt.

In Witten bleibt es bei 125 bestätigten Infektionen. Von diesen haben 114 Menschen die Krankheit bereits überstanden, neun zeigen derzeit Symptome von Covid-19.

Die anderen Erkrankten wohnen in Hattingen (4), Schwelm (1), Sprockhövel (1) und Wetter (1). In Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg und Herdecke ist derzeit niemand am Corona-Virus erkrankt.

