Bei den Deutschen Edelstahlwerken in Witten hat sich ein tödlicher Unfall ereignet.

DEW Tödlicher Unfall bei den Edelstahlwerken in Witten

Witten. Tragödie am Sonntagmorgen: Ein Mitarbeiter ist bei den Deutschen Edelstahlwerken in Witten bei einem Unfall tödlich verletzt worden.

Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntag (11.6.) bei den Deutschen Edelstahlwerken (DEW) in Witten gekommen. Ein Mitarbeiter wurde dabei so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen später erlegen ist.

Opfer arbeitete für Partnerfirma der Edelstahlwerke Witten

Der Unfall ereignete sich um 7.30 Uhr am Sonntagmorgen. Getötet wurde dabei ein Mitarbeiter einer Partnerfirma der DEW, die mit Wartungs- und Reparaturarbeiten beauftragt ist. Die Unfallursache steht bislang noch nicht fest, aktuell ermittelt die Polizei den genauen Hergang der tragischen Ereignisse.

Der Mutterkonzern, die Swiss Steel Group, zeigt sich in einer Stellungnahme sehr betroffen und spricht den Angehörigen des Betroffenen sein tief empfundenes Beileid aus.

