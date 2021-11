Tödlicher Unfall auf der Ardeystraße in Witten

Ein tödlicher Unfall hat sich auf der Ardeystraße in Witten ereignet.

Witten. Ein schrecklicher Unfall hat sich am späten Sonntagabend in Witten ereignet. Eine Frau wurde dabei getötet.

Ein tödlicher Unfall hat sich am späten Sonntagabend (28.11.) in Witten auf der Ardeystraße etwa in Höhe Herdecker Straße ereignet.

Auto prallte in Witten gegen einen Baum

Aus noch unbekannter Ursache ist ein Autofahrer dort mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 34-jährige Fahrer konnte schwerstverletzt aus dem Auto geborgen werden, er wurde in eine Klinik gebracht. Für seine 37-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie ist noch an der Unfallstelle verstorben. So meldet es die Polizei nach ersten Ermittlungen.

Zur Unfallaufnahme musste die Ardeystraße zwischen Herdecker Straße und Schneer Weg für etwa 90 Minuten gesperrt werden. Das meldet die Feuerwehr um Mitternacht. Die Arbeiten dauern derzeit (0.28) noch an.

