Todesfälle: EN-Kreis warnt vor Designerdrogen „Legal Highs“

In solchen Verpackungen werden die sehr gefährlichen Designerdrogen „Legal Highs“ angeboten.

Witten/Hattingen. Aufgrund von Todesfällen in Zusammenhang mit den Designerdrogen „Legal Highs“ warnt der EN-Kreis Bürger vor der Einnahme der Substanzen.

Das Kreisgesundheitsamt in Schwelm warnt vor synthetisch hergestellten Designerdrogen. Die Substanzen werden als „Legal Highs“ angeboten und sind offenbar für Todesfälle verantwortlich. Die Warnung gilt für ganz Nordrhein-Westfalen.

Hintergrund der Warnung ist ein Einsatz in Aachen, bei dem die Polizei Ende November größere Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt hatte. Diese waren dem Landeskriminalamt für weitergehende Untersuchungen übergeben worden. Im Rahmen der noch laufenden Ermittlungen kann in bislang drei Fällen nicht ausgeschlossen werden, dass es durch die Einnahme von „Legal Highs“ zu Todesfällen gekommen ist. Dies sei sogar als wahrscheinlich einzustufen, heißt es vom Fachbereich Soziales und Gesundheit des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Wer „Legal Highs“ zu sich genommen hat, sollte unverzüglich einen Arzt aufsuchen

Die Plastikverpackungen der Designerdrogen versuchen durch auffälliges Design über Gefährlichkeit und Illegalität hinwegzutäuschen. Dabei bleibt der häufig zu lesende Aufdruck „Nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt“(„Not for human consumption“) unbeachtet. Fakt ist laut Kreisgesundheitsamt: Die genaue chemische Zusammensetzung ist für den Konsumenten der synthetisch hergestellten Designerdrogen nicht erkennbar und die Wirkung damit nicht kalkulierbar. Außerdem sei der Umgang mit derartigen Substanzen strafbar.

Wer „Legal Highs“ oder ähnliche Stoffe zu sich genommen hat, sollte unverzüglich einen Arzt aufsuchen. Wer Personen kennt, die die Stoffe erworben oder konsumiert haben, soll die Polizei und den Rettungsdienst, betont die Kreisverwaltung.