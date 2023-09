In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere in Not

Tiere in Not Tierschützer holten die kleine Amika aus der Tötungsstation

Witten. Amika ist knapp vier Monate alt und wurde in Rumänien geboren. In Witten steht sie zur Vermittlung bereit. Wer interessiert sich für die Kleine?

Amika ist noch keine vier Monate alt und hat doch schon einiges erlebt. Der Verein Arche Noah sucht nun ein Zuhause für den Mischlingswelpen aus Rumänien.

Die Hündin hatte keinen guten Start ins Leben. Laut dem Wittener Verein wurde sie in einer rumänischen Tötungsstation geboren. Tierschützer konnten Amikas Mutter und ihre drei Geschwister noch rechtzeitig dort abholen. Nun suchen die menschenbezogene und liebe Amika sowie ihre Schwester Ajuko ein tolles Zuhause. Ausgewachsen wird sie eine Schulterhöhe von ca 45 cm erreichen.

So sieht die liebe Amika aus. Foto: Arche Noah

Lesen Sie auch:

So erreicht man die Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57558.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten