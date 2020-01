Witten Geeignet für Kinder ab acht Jahren

Der Theaterverein Stockum führt „Tintenherz“ am Samstag, 18. Januar, ab 17 Uhr und am Sonntag, 19. Januar, ab 15 Uhr auf. Dafür wird der Dehne-Raum des TuS-Stockum (Pferdebachstraße 253) mit selbstgebauten Kulissen in eine Theaterbühne verwandelt.

Das Stück eignet sich für Kinder ab acht Jahren und Erwachsene. Der Einlass beginnt jeweils eine halbe Stunde vorher. Karten gibt es im Vorverkauf bei Stockum Optik und an der Abendkasse für sieben, ermäßigt fünf Euro.