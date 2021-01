Terrorfinanzierung: Polizei durchsucht Wohnung in Witten

Wohnungen von Verdächtigen in Witten wurden am Donnerstag (7.1.) untersucht. Sie sollen ein internationales Terrornetzwerk unterstützt haben.

Witten./Karlsruhe. Einem Netzwerk zur Terrorfinanzierung ist das Bundeskriminalamt auf der Spur. Jetzt wurden Wohnungen von Verdächtigen durchsucht. Auch in Witten.

Die Bundesanwaltschaft hat am frühen Donnerstagmorgen (7.1.) Wohnungen in mehreren deutschen Städten, darunter auch in Witten, durchsuchen lassen. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung im Ausland unterstützt zu haben.

Die Durchsuchung unter Federführung von Bundes- und Landeskriminalamt lief außer in Witten auch in Berlin, München, im Raum Ulm, Delmenhorst, Kerpen, Laatzen sowie Wiesbaden. Insgesamt gibt es 14 Beschuldigte, drei von ihnen wurden festgenommen. Dabei handelt es sich um Önder A. und Tassilo M., die beide die deutsche Staatsangehörigkeit haben, sowie die deutsche, serbische und kosovarische Staatsangehörige Valdete M. Die Festnahmen fanden in Ulm, Delmenhorst und München statt.

Drei Beschuldigte wurden festgenommen

Die drei Beschuldigten werden im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, er wird entscheiden ob Haftbefehl erlassen werden und Untersuchungshaft angeordnet wird. Gegen die Festgenommenen besteht der Tatverdacht der Terrorismusfinanzierung und der Unterstützung der terroristischen Vereinigung „Hai'at Tahrir al-Sham" (HTS).

Bei der HTS handelt es sich um einen Anfang 2017 erfolgten Zusammenschluss verschiedener Gruppierungen militant-fundamentalistischer Ausrichtung in Syrien, darunter insbesondere die ausländische terroristische Vereinigung „Jabhat al-Nusra“ (JaN). Wie die JaN hat die HTS es sich zum Ziel gesetzt, die syrische Regierung gewaltsam zu stürzen und dort einen auf ihrer Ideologie gründenden „Gottesstaat“ zu errichten, so der Generalbundesanwalt.

Beschuldigte sollen als Spendensammler tätig gewesen sein

Die Festgenommenen sollen einem internationalen Netzwerk angehören, das die terroristischen Aktivitäten der HTS in Syrien von Europa aus länderübergreifend durch finanzielle Spenden gefördert hat. In dieses Netzwerk sollen Önder A. und Tassilo M. als Finanzmittler eingebunden gewesen sein, heißt es in der Begründung der Bundesanwaltschaft. Valdete M. habe Geld unter anderem an Önder A. überwiesen, der wiederum die Weiterleitung nach Syrien veranlasst haben soll.

Gegen die übrigen Beschuldigten - also auch die Wittener - besteht der Anfangsverdacht, als Spendensammler tätig gewesen zu sein oder die HTS selbst durch Geldzuwendungen unterstützt zu haben.

