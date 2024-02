Telefonbetrüger haben es auf Wittener Senioren abgesehen

Witten Betrüger nehmen mit neuer Masche Wittener Senioren aufs Korn. Dabei geben sie sich als Mitarbeiter des Seniorenbüros aus. Das Büro klärt auf.

Wittener Senioren erhalten seltsame Anrufe. Die Betrüger am anderen Ende der Leitung behaupten, im Namen des Seniorenbüros anzurufen - doch dort kann man sich die Anrufe nicht erklären. Das rät das Seniorenbüro den Betroffenen.

„Was hinter der Masche steckt, ist uns unklar. Dennoch möchten wir gerne um Wachsamkeit bitten“, sagt Wilfried Braun vom städtischen Seniorenbüro. Zuletzt sind er und seine Mitarbeiter einige Male angesprochen worden, dass Wittener Senioren Anrufe erhalten haben. In diesen Anrufen gab sich jemand als Mitarbeiter des Sozialamtes aus und fragte, ob ein Pflegefall vorliege oder demnächst zu erwarten sei, beziehungsweise ob eine Pflegekraft vorhanden sei oder beantragt werden solle.

Wittener Mitarbeiter kündigen Hausbesuch schriftlich an

Dabei geht das Seniorenbüro in Wirklichkeit ganz anders vor. Mitarbeiter des Büros rufen nur an, „wenn bereits ein Handlungs- beziehungsweise Informationsbedarf an uns herangetragen wurde“, stellt Braun klar. Wenn es im Anschluss zu einem Hausbesuch komme, werde dieser schriftlich angekündigt - mit dem Briefkopf der Stadt Witten. Außerdem tragen die Mitarbeiter immer einen Dienstausweis bei sich, mit dem sie sich ausweisen können.

Lesen Sie auch

Geld sollte man in keinem Fall bezahlen, denn der Dienst es Seniorenbüros ist immer kostenlos, unverbindlich und freiwillig. Generell gilt: Wer Anrufe erhält, die nicht eindeutig und seriös zugeordnet werden können, sollte keine Auskünfte geben.

So erreicht man das Seniorenbüro

Umgekehrt erreicht man das Seniorenbüro per E-Mail an senioren@stadt-witten.de sowie unter den Rufnummern 581-5075, -5077, -5078, - 5079 und -5080 und persönlich – am besten nach Vereinbarung – in den Rathauszimmern 2.21-S, 2.22-S und 2.23-S.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten