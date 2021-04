Team der Uni Witten plant Flashmob-Studie mit Hausärzten

Auch Hausarztpraxen aus Witten können sich natürlich an der Flashmob-Studie der Uni Witten/Herdecke beteiligen.

Witten. Mit Hilfe einer Flashmob-Studie will ein Team der Uni Witten/Herdecke herausfinden, wie die Pandemie Hausärzte belastet. Das planen die Forscher.

Was bedeutet die Coronavirus-Pandemie konkret für den Alltag in der deutschen Hausarztpraxis? Das möchten Prof. Dr. Achim Mortsiefer von der Universität Witten/Herdecke und sein Studienteam mit Hilfe einer bundesweiten Flashmob-Studie am 28. April herausfinden. Auch Wittener Hausarztpraxen können mitmachen.

An jenem Mittwochvormittag sollen alle teilnehmenden Praxen, die bei ihnen eingehenden Telefonanrufe dokumentieren. Insbesondere interessiert das Forscherteam um den Professor für Primärärztliche Versorgung dabei, inwiefern Telefonanrufe zu verschiedenen Themen, die mit Covid-19 zusammenhängen, psychisch belastend sind und wie häufig diese Anrufe vorkommen.

Teilnehmende Praxen können sich dazu die Studienunterlagen auf der dazugehörigen Webseite www.flashmobstudie.de herunterladen oder diese postalisch anfordern. So soll der Aufwand für die einzelne Praxis gering gehalten, aber trotzdem viele aussagekräftige Daten erhoben werden.

Die Studie wird in Kooperation mit den allgemeinmedizinischen Universitätsstandorten Bochum, Düsseldorf und Essen durchgeführt. Die Ergebnisse sollen im Sommer 2021 veröffentlicht werden. Ansprechpartnerin für die Studie ist Michaela Maas (michaela.maas@uni-wh.de).