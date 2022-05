Tuna Han Yurdusev (li.) und Till Ahmann haben schon beim Projekt „Tausche Bildung gegen Wohnung“ in Witten mitgemacht.

Soziales „Tausche Bildung für Wohnen“: Neue Paten in Witten gesucht

Witten. Kinder in ihrer schulischen Entwicklung begleiten und dafür mietfrei wohnen – das können junge Leute auch in Witten. Der Tausch hat viel Gutes.

Der vielfach ausgezeichnete gemeinnützige Verein „Tausche Bildung für Wohnen“ stellt auch in Witten mietfreien Wohnraum für junge Erwachsene zur Verfügung. Diese fördern als Bildungspatinnen und -paten die persönliche und schulische Entwicklung der Kinder im Quartier. Aktuell werden für den Zeitraum vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023 wieder junge Menschen gesucht, die sich engagieren möchten.

Wer mitmacht, erhält ein mietfreies Zimmer in den Tausch-WGs. Die Teilnahme kann im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes (BFD) erfolgen, aber auch Studierende und Auszubildende oder Ehrenamtliche sind herzlich willkommen. Alle bekommen zudem eine umfassende Qualifizierung sowie alltägliche Begleitung und Unterstützung vom jeweiligen Standortteam.

Außer in Witten hat der Verein vier weitere Standorte im Ruhrgebiet

„Jungen Menschen im Übergang von Schule zu Beruf bietet der Verein vielfältigen Gestaltungsraum, der sie zu reiferen und stärkeren Persönlichkeiten wachsen lässt. In der tagtäglichen Arbeit und Begegnung mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religionszugehörigkeit oder kulturellen Prägung üben sie wechselseitige Toleranz und Verständigung, entwickeln Selbstkompetenzen und gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein“, so Vereinsgründerin Christine Bleks. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich in den nächsten Wochen wieder viele Alltagshelden, Kreativköpfe und Mutige bei uns melden.“

In diesem Sommer eröffnen zwei weitere Standorte in Dortmund-Westerfilde und Essen-Nord. Gesucht werden aktuell nicht nur Bildungspatinnen und -paten dort und für Witte-Mitte, sondern auch an den Einsatzorten Duisburg-Marxloh und Gelsenkirchen-Ückendorf.

Weitere Informationen und Bewerbung: www.tauschebildung.org/bildungspatin. Für Fragen zur Bewerbung: Marie Angerer: bewerbung@tauschebildung.org

