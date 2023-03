Tasting: Das „Schmit’s“ lädt Wittener zum Grundkurs Wein

Witten. Riesling oder Grauburgunder? Wer sein Wissen rund um Wein ausbauen möchte, für den gibt es nun ein Angebot im Wittener Wiesenviertel.

In der Weinbar Schmit’s werden ab sofort regelmäßig Tastings stattfinden. Los geht es am Samstag (4.3.) mit einem Grundkurs Wein.

Wittener dürfen unterschiedliche Sorten verkosten

Dabei soll das Wissen rund um den Rebensaft aufgebaut und erweitert werden. Doch die Teilnehmer tauchen bei diesem Tasting nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch in die Welt der Weine ein. Frei nach dem Motto „Probieren geht über Studieren“ lernen sie beim Verkosten die unterschiedlichen Weine und Rebsorten kennen.

Waldemar Riedel und Julius Schippmann (re.) haben die Weinbar im November 2022 eröffnet. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Der Kurs in der Weinbar an der Wiesenstraße 23a beginnt um 13 Uhr, dauert drei Stunden und kostet 59 Euro. Der nächste Tasting-Termin ist der 1. April, dann geht es um Natur- und Orangeweine. Am 13. Mai heißt das Thema „Champagner und Austern“. Infos und Anmeldung unter schmits-weinbar.de

