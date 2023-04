Feiern Tanz in den Mai: Drei Locations in Witten laden ein

Witten. Die Pandemie ist vorbei. Endlich können wir wieder in den Wonnemonat hineintanzen. In Witten ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Ein langes Wochenende naht und dazu noch ein besonderes Datum, das Anlass zum Feiern gibt. Wer in den Mai tanzen möchte, hat in drei Wittener „Locations“ die Gelegenheit dazu. Die Werkstadt, das Matchball und das Maschinchen Buntes laden ein.

Partynacht in der Wittener Werkstadt

Die Werkstadt bittet am Samstag, 30. April, zum Tanz in den Mai. „Ganz gleich, wie man es nennt, ob Tanz in den Mai oder Walpurgisnacht – fest steht, es ist die ultimative Partynacht des Jahres“, so die Veranstalter. In diesem Jahr können die Gäste auf drei Floors und zu drei unterschiedlichen Musikrichtungen in den Wonnemonat tanzen. Aufgelegt werden Charts und aktuelle Beats sowie die größten Dance- und Disco-Classics. Bis 22 Uhr erhält jeder Gast einen „Begrüßungsshot“, sprich was zu trinken.

Los geht’s um 21 Uhr an der Mannesmannstraße 6. Wer die Karten zuvor direkt in der Werkstadt kauft, bezahlt acht Euro je Ticket und bekommt zudem einen Gutschein für ein Glas Sekt. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt neun Euro. Einlass ist ab 18 Jahren.

Schlagernacht im Matchball

Sänger André Wörmann tritt im Matchball auf. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Nach drei Jahren Corona-Pause findet sie endlich wieder statt: die Schlagernacht im Matchball an der Jahnstraße 11. Mit dabei sind diesmal André Wörmann, Andrea Thompson, Luca Engels, Echte Freunde, Tanja Burkhardt und ToBi. Durch den Abend führt Moderator DJ Phonic.

Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Karten sind im Matchball erhältlich oder können telefonisch unter 0170 637 9891 (Heinz Gruss) vorbestellt werden.

Abrocken im Maschinchen Buntes

Aller guten Dinge sind drei: Auch das Maschinchen Buntes rockt in den Mai. Die Coverband Virgin präsentiert die größten Rockhits der 60er, 70er und 80er Jahre. Einlass ist ab 19 Uhr. Richtig los geht’s dann ab 20 Uhr an der Ardeystraße 62. Der Eintritt beträgt elf Euro.

