Tagesbruch in Witten-Heven größer: Neue Sperrung nötig

Die Stadt Witten musste den gesperrten Bereich rund um den Tagesbruch in der Abbiegespur von der Universitätsstraße in den Steinhügel vergrößern.

Witten. Am Abzweig Universitätsstraße / Steinhügel in Witten gibt es seit drei Wochen einen Tagesbruch. Nun sind dort neue Sicherheitsvorkehrungen nötig.

Der gesperrte Bereich rund um den Tagesbruch in der Abbiegespur von der Universitätsstraße in die Straße Steinhügel wird vergrößert. Die Resultate der Bohrungen sowie ein Vor-Ort-Termin am vergangenen Freitag (1.12.) hätten ergeben, dass dies aus Sicherheitsgründen nötig sei, so die Stadt Witten. Deshalb muss dort auch die Verkehrsführung noch einmal geändert werden.

Die Fahrbahn im Steinhügel von der Kreuzung mit der Universitätsstraße in Richtung Hevener Kirche wird gesperrt. Der Verkehr wird vorläufig über die Linksabbiegerspur des Gegenverkehrs geführt. Vorteil dieser Regelung sei, erklärt die Stadt, dass nun auch Lastwagen wieder von der Universitätsstraße in den Steinhügel einbiegen dürfen. Die Ampelschaltung an der Kreuzung wird entsprechend angepasst. Damit diese Verkehrsregelung funktionieren kann, muss zwischen dem Heinbergweg und der Kreuzung ein Halteverbot eingeführt werden.

Zudem musste die Beleuchtung, die an der Kreuzung an Seilen angebracht war, abgebaut werden. Einer der Masten war durch den Tagesbruch einsturzgefährdet. Auch hierfür wurde natürlich ein vorübergehender Ersatz installiert.

Die separate Abbiegespur aus der Universitätsstraße in die Straße Steinhügel ist seit dem 14. November wegen eines vermuteten Tagesbruchs gesperrt. Auf der Verkehrsinsel hatte sich nach Angaben der Stadt in Folge des Regens am Vortag ein Loch aufgetan, das wahrscheinlich auch unter die Fahrbahn reicht.

