Tag der Architektur: Wittener Rathaus öffnet seine Türen

Witten. Am „Tag der Architektur“ gibt es auch in Witten einen Anlaufpunkt. Der Südflügel des Rathauses steht im Fokus. Auch die Architekten sind vor Ort.

Am 17. und 18. Juni findet in Nordrhein-Westfalen der Tag der Architektur statt. Insgesamt 145 Bauprojekte – ob Wohnhäuser, Quartierte, Privatgärten oder Parks – stehen dann für Besucherinnen und Besucher offen. Auch in Witten gibt es einen Anlaufpunkt.

Interessierte können am Samstag, 17. Juni, zwischen 10 und 14 Uhr zum Rathaus kommen. Hier steht der sanierte Südflügel im Mittelpunkt. Dieser wurde Ende des Jahres 2021 wieder in Betrieb genommen. Die Architekten Rainer Kemper und Johannes Klein werden ebenfalls vor Ort sein und über das Bauprojekt sprechen. „Die umfangreiche Sanierung ermöglicht sowohl den Mitarbeitenden, als auch den Besuchenden des Rathauses das Erlebnis eines komfortablen Altbaus“, heißt es in der Programmankündigung.

Zudem treffen moderne, gestalterische Elemente auf den repräsentativen Altbau. „Die behutsam gesetzten Farbakzente betonen den wertvollen Altbaucharme“, heißt es weiter. Der „Tag der Architektur“ hat sich bundesweit als Event kurz vor den Sommerferien etabliert. Architekten sowie Stadtplaner sind vor Ort, um die Bauten vorzustellen. Diese müssen in den vergangenen fünf Jahren realisiert worden sein. Für Objekte der Landschaftsarchitektur gilt eine Frist von acht Jahren.

