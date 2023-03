Die Polizei sucht nach dem Einbruch in eine Wittener Kita Zeugen.

Polizei Einbrecher spritzen mit Feuerlöschern in Wittener Kita herum

Witten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht klar. Allerdings haben Einbrecher in einer Wittener Kita offenbar Spuren von Vandalismus hinterlassen.

In eine Kita an der Wittener Straße in Herbede ist eingebrochen worden. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu dem Kindergarten geschafft, die Räume durchsucht und offenbar mit Feuerlöschern herumgesprüht. Ob etwas gestohlen wurde, steht laut Polizei noch nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag (16 Uhr) und dem frühen Mittwochmorgen (4.20 Uhr). Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise: 0234/909-8310 oder -4441.

