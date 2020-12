Blaulicht Täter schießen in die Luft: Asia-Imbiss in Witten überfallen

Witten. Die Täter bedrohten die Angestellten mit einer Pistole und schossen in die Luft: Ein Asia-Imbiss an der Ardeystraße in Witten wurde überfallen.

Der Asia-Imbiss „Me Kong“ in Witten ist am Sonntagabend überfallen worden. Laut Polizei betraten zwei Unbekannte um 18.45 Uhr am 6. Dezember das Ecklokal an der Ardeystraße 184. Sie zogen eine schwarze Gaspistole und forderten Bargeld. Die Angestellten im Lokal schrien die Täter an, dass man die Polizei verständigen würde. Die Täter schossen daraufhin einmal in die Luft, flüchteten aber ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Angestellten beschreiben das Duo so:

circa 25 Jahre

circa 180 cm groß

schlanke Staturen

augenscheinlich Deutsche

beide trugen komplett schwarze Kleidung einschließlich einer schwarzen Mütze und schwarzen Mund-Nasen-Masken.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

