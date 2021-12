Die Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Hattingen-Witten, Julia Holtz, predigt am letzten Tag des Jahres in der Wittener Johanniskirche.

Kirche Superintendentin hält zu Silvester Gottesdienst in Witten

Witten. Noch einmal innehalten, bevor wir später das neue Jahr begrüßen: Die Chef-Pfarrerin persönlich predigt beim letzten ev. Gottesdienst in Witten.

Den letzten Gottesdienst des Jahres feiert Superintendentin Julia Holtz am 31. Dezember in der Johanniskirche in Witten.

Die evangelische Innenstadtgemeinde will den Silvesterabend zum Innehalten und zu einem Rückblick nutzen. Musikalisch wird der Gottesdienst mit Orgel und Querflöte besonders festlich gestaltet. Los geht’s um 18 Uhr in der Kirche gegenüber dem Rathaus.

Im Gottesdienst in Witten gilt die 2G-Regel

Für Gottesdienstbesucher gilt die 2G-Regel. Für ungeimpfte Jugendliche reicht ein offizieller Testnachweis, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die entsprechenden Nachweise müssen am Eingang vorgelegt werden. Die Anzahl der Plätze ist beschränkt, so dass Abstand eingehalten wird. Es gilt die Maskenpflicht, wobei dringend eine FFP2-Maske empfohlen wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten