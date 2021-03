Sturm reißt einige Bäume in Witten um

Witten. Lose Dachziegel, beschädigte Pkw: Sturmtief Luis nahm am Samstag Fahrt auf und riss einige Bäume mit sich. Die Feuerwehr in Witten hatte zu tun.

Einige schwere Böen haben am Samstag (13.3.) die Feuerwehr in Witten ordentlich auf Trab gehalten. Kurz nach Mittag nahm Sturmtief „Luis“ Fahrt auf und riss einige Bäume mit sich.

Laut Feuerwehr drohte am Gerdeshof ein Ast, auf die Straße zu stürzen. An der Brunebecker Straße war es eine Schornsteinabdeckung, die der Wind losgerüttelt hatte, an der Winkelstraße lose Dachpfannen. Ein Baum war im Bereich Wittener Straße / Kämpenstraße umgestürzt, ebenso nahe des Parkhotels in der Innenstadt.

In der Straße „Auf der Heide“ traf und beschädigte ein umgestürzter Baum mehrere Pkw. Im Bonnermannsfeld hat sich ein Baum in der Leitung einer Straßenlaterne verfangen. „Teilweise sind die Böen sehr, sehr stark“, bilanziert ein Feuerwehrmann den Tag.

