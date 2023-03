Stundenweise Sperrungen auf mehreren Straßen in Witten

Weil Bäume zurückgeschnitten werden, sind einige Straßen in Witten am Mittwoch (22.3.) gesperrt.

Witten. Zumindest für einige Stunden sind am Mittwoch einige Straßen in Witten gesperrt. Betroffen sind Am Rennbaum, Am Homberge und Königsholz.

Mehrere Straßen sind am Mittwoch, 22. März. zumindest stundenweise gesperrt. Auf der Straße Am Rennbaum, nahe dem Friedhof Annen, müssen Leitungen freigeschnitten werden. Deswegen wird der Abschnitt zwischen den Hausnummern 6 und 12 von 8 bis 12 Uhr voll gesperrt. Direkt im Anschluss müssen in der Straße Im Homberge ebenfalls Leitungen freigeschnitten werden. Die dafür nötige Vollsperrung soll bis etwa 14 Uhr beendet sein. In beiden Fällen werden Umleitungen ausgeschildert.

Wegen eines Baukrans wird außerdem die Straße Königsholz ab Mittwoch in Höhe der Hausnummer 7 für voraussichtlich drei Monate halbseitig gesperrt. Autos können die Stelle passieren, Fußgänger müssen die gegenüberliegende Straßenseite nutzen.

