Studierende aus Witten demonstrieren für Menschen im Iran

Auch in Witten will man sich solidarisch mit den iranischen Protestierenden zeigen.

Witten. Weltweit wird am Mittwoch demonstriert, um Solidarität mit den Menschen im Iran zu bekunden. Auch in Witten gibt’s eine „Campus Rally for Iran“.

Unter dem Titel „Campus Rally for Iran“ gehen Universitätsangehörige am Mittwoch, 30. November, weltweit auf die Straße, um ihre Solidarität mit den Menschen im Iran zu bekunden. Studierende der Universität Witten haben für diesen Tag eine Kundgebung mit Plakaten und Musik geplant. Auch eine künstlerische Darstellung des Wortes Blut wird gezeigt, wie sie erstmals an einer Universität in Teheran bekannt wurde.

Die Aktion startet um 14 Uhr vor dem Holzgebäude an der Alfred-Herrhausen-Straße 48 in Witten, und ist für eine Stunde angesetzt.

