Studie: Weniger Nebenwirkungen bei Medikamenten für Senioren

Die Hausärzte Hans Joachim Röhrens und Andrea Martens (vorne links) arbeiten künftig enger mit Mustafa Erol (4.v.l.), Filialleiter der Milan-Apotheke in Annen, zusammen. Sie nehmen an einer Studie der Uni Witten zur besseren Kooperation von Ärzten und Apothekern teil. Es geht um Nebenwirkungen bei Senioren, die mehrere Medikamente einnehmen. Mit im Bild: Phillip und Dorothe Werner (Milan-Apotheke) sowie Prof. Dr. Achim Mortsiefer, Michaela Maas, Dr. Anette Scholz (Uni) und Sophie Peter von der Uni.

Witten. Wittener Ärzte und Apotheker testen gemeinsam, wie man Medikamenten-Nebenwirkungen bei Senioren mildern kann. Denn die Folgen können schwer sein.

Stürze mit Knochenbrüchen, Verwirrtheitszustände oder Herzrhythmusstörungen können die Folge sein, wenn mehrere Medikamente gleichzeitig eingenommen werden – mitsamt deren Nebenwirkungen. Diese sogenannte Multimedikation mit fünf oder mehr Pillen ist bei vielen älteren Patientinnen und Patienten inzwischen die Regel. Wie eine engere Zusammenarbeit zwischen Apotheken und Hausarztpraxen dabei helfen könnte die unerwünschten Folgen abzumildern, erprobt und erforscht derzeit die Universität Witten/Herdecke.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Fallkonferenzen für einzelne Patientinnen und Patienten

Schon jetzt wird empfohlen, die Verschreibungen von Menschen, die mehrere Medikamente gleichzeitig einnehmen, zur Vermeidung von Nebenwirkungen immer wieder zu überprüfen. „Um die Medikationssicherheit bei Multimedikation darüber hinaus nachhaltig zu erhöhen, müssen Hausarzt, Apotheker und Patient an einem Strang ziehen“, sagt Prof. Dr. med. Achim Mortsiefer, der die Studie an der Uni Witten leitet. Dafür seien Instrumente entwickelt worden, deren Einsatz und Effekte man nun in der sogenannten Partner-Studie testen wolle.

Lesen Sie auch:

Eines dieser Instrumente sind Fallkonferenzen, die Apotheker und Arzt gemeinsam durchführen und dabei jeweils über eine Patientin oder einen Patienten und dessen Medikamente sprechen. Neun Arztpraxen und neun Apotheken aus Witten sind bei der Studie je als Team mit dabei. „Aber wir suchen noch fünf bis zehn weitere Tandems“, sagt Sophie Peter, Projektkoordinatorin am Standort Witten.

Teilnahme und weitere Informationen

Das Projekt wird aus öffentlichen Geldern des Innovationsfonds mit rund zwei Millionen Euro gefördert. Das Institut für Allgemeinmedizin und Ambulante Gesundheitsversorgung der Uni Witten beteiligt sich neben der Uni Bielefeld und der LMU München als eines von drei Studienzentren daran.

+++Folgen Sie jetzt auch dem Instagram-Account der WAZ Witten+++

Die Partner-Studie läuft bis zum 31. Mai 2025. Bei Interesse an einer Teilnahme oder um weitere Informationen zu erhalten, können sich Hausarztpraxen, Apotheken und Patientinnen und Patienten per Mail an projekt-partner@uni-wh.de wenden. Oder direkt an Sophie Peter: Tel. 02302 / 926 735, Sophie.Peter@uni-wh.de.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten