Studie: So könnte das Wittener Kaufhof-Haus künftig aussehen

Nicht mehr ein Haus, sondern aufgeteilt in mehrere Komplexe: So könnte das Kaufhof-Haus laut Studie künftig aussehen. Am oberen Bildrand verläuft die Bahnhofstraße, unten ist der Sackträgerbrunnen eingezeichnet. Durch die Mitte der Immobilie führt eine offene Passage.