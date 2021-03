Das war vor Corona: Die Klimaschutz-Demonstration von „Fridays for Future“ in 2019 in Witten.

Umwelt Studenten rufen zum Klimastreik am Freitag in Witten auf

Witten. Am globalen Klimastreik von „Fridays for future“ beteiligt sich auch Witten. Am Rathausplatz soll es am 19.3. eine Menschen-Lichterkette geben.

Zum globalen Klimastreik in bewährter „Fridays for Future“-Tradition ruft die Wittener Initiative „Students for future“ am Freitag (19. März) auf. Auch in Witten wird gestreikt - und zwar coronakonform. „Die Politik muss endlich effektive Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise umsetzen und das 1,5°C-Limit ernstnehmen, anstatt nur leere Versprechen zu geben“, fordern die Veranstalter. Die Klimakrise eskaliere schon heute.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Der Protest findet am Freitag zwischen 15 und 19 Uhr an den Rathausplatz statt. Jeder könne mitmachen und ein Streikschild mitbringen. Bei Einbruch der Dunkelheit soll mit einer Menschenlichterkette der bislang siebte globale Klimastreik erleuchtet abgeschlossen werden. Kontakt: studis.witten@fridaysforfuture.is.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.