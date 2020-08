Stromausfall in Witten-Rüdinghausen und auf dem Schnee

Am Dienstagmittag (25.8.) ist in Teilen von Witten für etwa 40 Minuten der Strom ausgefallen.

Witten. Für 40 Minuten ist in Teilen Wittens am Dienstagmittag der Strom ausgefallen. Bei Bauarbeiten in Rüdinghausen war ein Kabel beschädigt worden.

In Teilen der Wittener Stadtteile Rüdinghausen und Auf dem Schnee ist am Dienstagmittag (25.8.) der Strom ausgefallen. Ursache war eine Baustelle in Rüdinghausen, bei der eine 10-kV-Leitung beschädigt wurde, so die Stadtwerke.

Um 12.50 Uhr hatten das Gewerbegebiet Salinger Feld sowie die Anwohner in der Umgebung keinen Strom mehr. Die kaputte Leitung verursachte eine Art Dominoeffekt, durch den ein weiteres 10-kV-Kabel im Bereich der Winsheimstraße ebenfalls gestört wurde. Hierdurch fiel zusätzlich im Gebiet von der Winsheimstraße über Bentenweg und Oberer Grenzweg bis Auf dem Schnee und Kermelberg der Strom aus.

Das Entstörungsteam der Stadtwerke Witten war schnell vor Ort und konnte durch Umschalten die Versorgung nach etwa 40 Minuten wieder für alle betroffenen Haushalte und Unternehmen wiederherstellen. Nun werden die defekten Leitungen repariert.