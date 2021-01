Einen kurzen Stromausfall hat es am Donnerstagnachmittag (21.1.) in Witten-Annen gegeben.

Stadtwerke Stromausfall in Witten-Annen trifft vier Straßen

Witten. Da war der Strom weg: Am Donnerstag (21.1.) mussten Bewohner in Witten-Annen ohne Licht und Internet auskommen. Doch es dauerte nicht lange.

In Teilen von Witten-Annen ist am Donnerstagnachmittag (21.1.) kurzzeitig der Strom ausgefallen. Betroffen waren vier Straßenzüge im Stadtgebiet. Die Ursache: Bei Tiefbauarbeiten kam es um kurz vor 15 Uhr zu einem Kabelfehler an einer Leitung und entsprechend zum Schalterfall.

Daher hatte das Gebiet rund um die Westfalenstraße, Diakonissenstraße, Pferdebachstraße und Rheinische Straße für kurze Zeit keinen Strom. Das Entstörungsteam der Stadtwerke Witten konnte die Versorgung durch entsprechende Umschaltungen für die betroffenen Haushalte und Unternehmen etwa 20 Minuten später wieder herstellen. Das beschädigte Kabel wurde bereits repariert.

