Streik in Witten: Busse und Bahn bleiben Donnerstag stehen

Witten. Die Gewerkschaft Verdi kündigt für Donnerstag, 8.10., einen Warnstreik an. Busse und Straßenbahnen fahren in Witten kaum, S-Bahn und Züge schon.

Neue Warnstreiks drohen in Witten. Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, am Donnerstag (8. Oktober) die kommunalen Nahverkehrsunternehmen in NRW bestreiken zu wollen. Busse und Bahnen werden dann erneut stillstehen. Der S-Bahn und Regionalverkehr wird nicht betroffen sein.

Wie die Bogestra meldet, fallen am kommenden Donnerstag von Betriebsbeginn bis -ende sämtliche Bus- und Straßenbahnfahrten des Verkehrsunternehmens aus. Auch Fahrten durch Fremdunternehmen im Auftrag der Bogestra werden am kommenden Donnerstag nicht durchgeführt. Es entfallen aufgrund des Warnstreiks von Gewerkschaftsseite sowohl die Mobilitätsgarantie als auch das Pünktlichkeitsversprechen. Das Kundencenter an der oberen Bahnhofstraße ist an diesem Tag ebenfalls geschlossen. Aus Sicherheitsgründen sind jedoch alle Betriebseinrichtungen sowie Tunnelanlagen bewacht.

VER bietet einen Ersatzfahrplan an

Gestreikt wird auch bei der VER. Dort fahren allerdings Fremdunternehmen einen eingeschränkten Ersatzfahrplan auf einigen Linien. Dieser wird zurzeit noch ausgearbeitet.

Die Arbeitgeber seien auch nach dem Warnstreik vom vergangenen Dienstag weiter nicht zu Verhandlungen über einen bundesweiten Tarifvertrag bereit, begründete Verdi am Montag den erneuten Streikaufruf. Zuletzt hatten Verdi-Mitglieder am vergangenen Dienstag in ÖPNV-Unternehmen gestreikt.

