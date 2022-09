Stipendien für Stadtteil-Historiker aus Witten

Witten. Mit 1200 Euro werden Bürger gefördert, die einen Aspekt ihrer Stadtteilgeschichte in Witten erforschen. Das Stadtarchiv hilft bei der Recherche.

Die Wittener Stadtgeschichte ist voller spannender Geschichten. Die GLS Treuhand möchte Bürgerinnen und Bürger mit einem Stipendium dazu bewegen, diese zu erforschen. Die Kenntnis der Geschichte beispielsweise von Plätzen, Häusern, Straßen, Menschen oder Unternehmen ist eine Bereicherung für die jeweilige Stadtgesellschaft. Das Team des Stadtarchiv Witten betont: Es unterstützt gerne bei dieser Recherche.

Für die zweite Staffel des Stipendienprogramms „Stadtteil-Historiker Ruhrgebiet“ sucht der Projektträger bis zum 14. Oktober 2022 engagierte Laienhistoriker, die sich mit stadtteilbezogenen Themen der Ruhrgebietsgeschichte befassen. Die für das Programm durch eine Jury Ausgewählten erhalten 1.200 Euro innerhalb der 18-monatigen Forschungszeit von November 2022 bis April 2024 und werden von dem Projektleiter Dietmar Bleidick fachlich und methodisch begleitet.

Forschungsergebnisse werden veröffentlicht

Das Projekt existiert seit 2007. Die GLS Treuhand führt die zweite Staffel erneut in Kooperation mit der Gerda Henkel Stiftung und der Bürgerstiftung Duisburg durch. Die Forschungsergebnisse sollen der Öffentlichkeit in Publikationen, Vorträgen und im Internet bekannt gemacht werden.

Bewerbungen kann man per Post an den Verein richten (GLS Treuhand, Christstraße 9, 44789 Bochum) oder per E-Mail an info@gls-treuhand.de. Infos finden sich auf gls-treuhand.de/aktuelles.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten