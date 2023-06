Staudamm-Zerstörung: Ukrainer in Witten rufen zu Protest auf

Witten. Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms bedroht Zehntausende Menschen. Ukrainer in Witten rufen dazu auf, sich an einem Protest zu beteiligen.

Die Zerstörung des Kachowka-Staudamm hat verheerende Folgen. Ukrainer in Witten rufen Bürger jetzt dazu auf, sich am heutigen Mittwoch, 7. Juni, um 19 Uhr an einer Protestaktion in Dortmund zu beteiligen.

Protestzug mit riesiger Ukraine-Flagge

Mit der Katastrophe habe der Krieg eine ganz neue Stufe erreicht, sagt Nataliya Koshel vom Vorstand des Wittener Integrationsrates. Zehntausende Menschen seien im Süden des Landes von Fluten bedroht und derzeit bereits Hunderttausende Ukrainer von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Zudem sei die Sicherheit des Atomkraftwerks in Saporischschja bedroht.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

In Witten lebende Ukrainer vom Verein Wolja haben sich entschlossen, an einer Demo teilzunehmen, die am Mittwochabend um 19 Uhr am Dortmunder Hauptbahnhof beginnt. Anschließend ist ein Protestzug mit einer riesigen Ukraine-Flagge durch die Dortmunder Innenstadt geplant. Kontakt: info@wolja-witten.de

+++Folgen Sie jetzt auch dem Instagram-Account der WAZ Witten+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten