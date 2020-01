Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Standortwechsel von Dr. Ausbüttel im Jahr 2019

70 Jahre lang war das Unternehmen „Dr. Ausbüttel & Co. GmbH“ in Witten-Annen ansässig. Im Februar 2019 zog die Firma mit ihrem 130 Mitarbeitern in das neue 5000 Quadratmeter große Firmengebäude in Dortmund-Oespel.

Der größere und modernere Standort bietet ideale Voraussetzungen, damit das Unternehmen weiter wachsen kann.