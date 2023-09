Stadtwerke Witten ziehen durchwachsene Freibad-Bilanz

Witten. Das schlechte Wetter in diesem Sommer spiegelt sich auch in der Bilanz der Wittener Freibadsaison wider. Doch es gibt noch Hoffnung.

Die Freibadsaison in Witten-Annen neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Am Sonntag, 10. September, öffnet das Bad an der Herdecker Straße ein letztes Mal. Bislang lief es allerdings nicht so, wie erhofft.

Nach Angaben der Stadtwerke Witten waren bis zum 31. August 53.856 Menschen im Freibad. „Das sind 7.894 weniger als im vergangenen Jahr – obwohl das Freibad Annen in 2023 26 Tage länger aufhatte als im Energiekrisenjahr zuvor“, sagt Prokurist Markus Borgiel.

Weniger Besuche von Kinder und Jugendlichen in Witten

Insbesondere die Kinder und Jugendliche fanden seltener den Weg ins kühle Nass. „Hauptgrund ist hier sicherlich das Wetter, denn vor allem die zweite Hälfte der Sommerferien war verregnet“, so Borgiel. Das zeigt sich auch in den Besucherzahlen der einzelnen Monate. Während im Juni mehr als 26.000 Menschen das Bad besuchten, waren es im Juli nur rund 14.000 und im August 9.300. Der am besten besuchte Öffnungstag war der 25. Juni mit 3.441 Gästen.

Aufgrund des guten Wetters sind die Stadtwerke aber optimistisch, dass bis Sonntag noch die Besucherzahl aus dem Vorjahr erreicht wird. „Die letzten Öffnungstage sind gut besucht“, sagt Markus Borgiel.

Hundeschwimmen steht noch an

Eine positive Bilanz zieht der heimische Energieversorger indes beim Open-Air-Kino. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Erfolg unseres Open-Air-Kinos, auch wenn uns hier ebenfalls das Wetter das ein oder andere Bein gestellt hat“, so der Prokurist.

Trotz des schlechten Wetters, durch das auch die große Pool-Party nicht zum gewünschten Erfolg wurde, lassen die Stadtwerke sich nicht entmutigen. Auch im kommenden Jahr soll ein buntes Programm an der Herdecker Straße auf die Beine gestellt werden.

Ganz schließen die Tore an der Herdecker Straße nach dem 10. September aber noch nicht. Am Sonntag, 17. September, dürfen beim ersten Hundeschwimmen die Vierbeiner ins dann entchlorte Wasser springen. Zudem findet am Samstag, 30. September, ein Pflanzenmarkt der Naturschutzgruppe Witten (Nawit) auf dem oberen Gelände des Freibads statt.

