Stadtwerke Witten: Zählerstände online melden und spenden

Witten. Derzeit lesen die Stadtwerke die Zähler ihrer Kunden ab. Wer seinen Zählerstand online meldet, spendet damit gleichzeitig für den guten Zweck.

Die Stadtwerke lesen bis zum 12. Januar wieder die Energie- und Wasserzähler in Witten ab. Zum fünften Mal in Folge wird die Ablesung von einer Spendenaktion begleitet. Unter dem Motto „Selbstablesen und Gutes tun“ bittet der lokale Versorger alle Bürgerinnen und Bürger, auch in diesem Jahr eigenständig ihre Zählerstände zu übermitteln. Mit jedem online eingegebenen Zählerstand gehen 50 Cent zu gleichen Teilen an den Deutschen Kinderschutzbund, den Help-Kiosk und den Ambulanten Hospizdienst Witten-Hattingen.

Rund 110.000 Strom-, Erdgas-, Wasser- und Fernwärmezähler müssen im Stadtgebiet erfasst werden. Das geht jedoch nicht nur online, auch Ableser sind montags bis freitags von 7.30 bis 19.30 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr unterwegs.

Stadtwerke: Mitarbeiter sind nicht berechtigt, Bargeld zu kassieren

Dabei werden die Mitarbeitenden von Fremdpersonal unterstützt. Alle können durch Vorzeigen entsprechender Ausweise als solche erkannt werden. Die Stadtwerke weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Ablesenden weder berechtigt sind, Geldbeträge zu kassieren, noch Beratungsgespräche zu führen. Zur Erfassung der Daten nutzen sie ein manuelles Datenerfassungsgerät. Damit die Ablesung zügig durchgeführt werden kann, müssen die Zähler frei zugänglich sein.

Wer jedoch seine Zählerstände selbst abliest und online übermittelt, spart nicht nur Kontakte, es entfällt auch das Warten auf den Ableser, so die Stadtwerke. Wer möglichst früh ablese, vermeide einen entsprechenden Besuch, denn die Routen werden schon vorab geplant. Verbraucher können ihre Strom-, Erdgas-, Fernwärme- und Wasser-Zählerstände über das Online-Formular auf der Webseite www.ablesung-witten.de selbst eingeben oder per Mail an ablesung@stadtwerke-witten.de senden.

Der aktuelle Stand des Spendenbetrages kann auf der Seite www.stadtwerke-witten.de/spendenaktion tagesaktuell verfolgt werden.

