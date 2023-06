Wasserleitung Stadtwerke Witten: Wasserrohrbruch in der Holzkampstraße

Witten. Gesamtschule, Kindergarten und die Haushalte entlang der Holzkampstraße in Witten hatten über Stunden kein Wasser. Eine Hauptleitung war defekt.

Wasserrohrbruch in der Holzkampstraße in Witten: Um 2.30 Uhr am frühen Dienstag wurde den Stadtwerken eine defekte Hauptwasserleitung gemeldet. Fast den ganzen Tag über mussten die Haushalte sowie die anliegende Gesamtschule und der Awo-Kindergarten auf Wasser verzichten. Auf Höhe der Holzkampstraße 5 wurde morgens ein Wagen mit Trinkwasser aufgebaut.

Die Monteure der Stadtwerke Witten waren in der Nacht direkt vor Ort. Die Reparatur der Leitung war am Nachmittag abgeschlossen.

