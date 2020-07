Stadtwerke Witten warnen vor Telefon-Betrügern

Witten. In den letzten Tagen haben mehrere Wittener dubiose Anrufe bekommen. Angebliche Stadtwerke-Mitarbeiter versuchen, Telefonverträge abzuschließen.

Nach Angaben der Stadtwerke Witten sei es in den letzten Tagen vermehrt zu dubiosen Anrufen gekommen, in denen sich Unbekannte fälschlicherweise als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgeben. Zumeist rufen diese von Telefonnummern mit Berliner oder Hamburger Vorwahl an und behaupten, in einer Außendienststelle zu sitzen. Abgefragt werden oft Zählernummern, um damit gegebenenfalls einen telefonischen Vertragsabschluss erwirken zu können. Sobald die Opfer sich misstrauisch zeigten und dieses Anliegen nach Rücksprache mit den Stadtwerken klären wollten, wurde das Gespräch umgehend beendet.

Die Stadtwerke Witten betonen, dass sie Kunden nicht von Außenstellen anrufen, sondern stets in Witten vor Ort sind. Zudem fragen sie keine persönlichen Daten ab und wollen auch keine Vertragsabschlüsse am Telefon machen.

