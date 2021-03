Stadtwerke Witten sammeln verblühte Blumen für guten Zweck

Witten. Die Stadtwerke Witten bitten darum, verblühte Primeln oder Narzissen nicht wegzuwerfen. Sie sollen für einen guten Zweck gesammelt werden.

Die Stadtwerke Witten wollen das Wiesenviertel aufblühen lassen. Dafür sammelt der lokale Energieversorger in Kooperation mit dem Stoffgeschäft Naturtuche und mit Hilfe der Bürger jetzt verblühte Blumenzwiebeln.

Wittener sollten also verblühte Primeln, Hyazinthen und Narzissen nicht einfach auf den Kompost oder gar in den Müll werfen, sondern in die dafür vorgesehenen Container. Sie stehen noch bis Ende April bei den Stadtwerken an der Westfalenstraße 18-20 und am Stoffgeschäft in der Steinstraße 7.

+++Wie geht es unseren Lesern nach einem Jahr Pandemie? Das wollen wir herausfinden. Wir würden uns freuen, wenn Sie dazu an unserer Umfrage teilnehmen+++

Die Stadtwerke sammeln die Blumenzwiebeln, dann werden diese eingelagert und im Herbst wieder eingepflanzt. „Die Blumenzwiebeln können dank der Sammelaktion den zweiten Frühling erleben“, sagt Laura Höhl, Auszubildende bei den Stadtwerken. „Wir wollen damit die Nachhaltigkeit fördern und Witten schöner machen. Getreu dem Motto: Wieder aufblühen lassen, statt wegzuwerfen“, so Michael Kapmeyer, Inhaber von Naturtuche im Wiesenviertel.