Stadtwerke Witten: Mehr Service für Besitzer von E-Autos

Eine Ladesäule für zwei Elektroautos steht am Humboldtplatz in Witten. Im Stadtgebiet sollen es mehr werden.

Witten Im Wittener Stadtgebiet wird es bald noch mehr Ladesäulen geben, versprechen die Stadtwerke. Und zu bestimmten Zeiten wird das Laden günstiger.

100 öffentliche Ladepunkte haben Besitzer von Elektrofahrzeugen aktuell in Witten zu Auswahl, um ihr Gefährt aufzuladen. 36 davon haben die Stadtwerke im vergangenen Jahr gebaut, weitere werden bald folgen. Außerdem gibt es einen neuen Nachtladetarif.

In den kommenden Wochen werden die 16 Ladepunkte installiert. Darunter sind auch drei High-Power-Charging (HPC), sogenannte Schnellladesäulen, mit bis zu 150 Kilowatt Leistung. „Damit wird schnelles Laden auch in Witten ermöglicht“, erklärt Sören Braun, Gruppenleiter Elektromobilität bei den Stadtwerken.

25 neue Ökostrom-Stationen in Witten

Weitere Schnellladesäulen und auch reguläre Ladepunkte sind derweil in Planung. Im laufenden Jahr kommen voraussichtlich 25 neue Ökostrom-Stationen im Stadtgebiet dazu. „Wir werden unser erklärtes Ziel erreichen und bis Ende 2025 in Witten 200 öffentliche Ladepunkte anbieten können“, so Braun.

Die Nutzung der bestehenden Ladesäulen wird derweil insbesondere in den Nachtstunden attraktiver. Mit dem neuen Nachttarif sinkt der Arbeitspreis bei einem Ladestart zwischen 20 und 24 Uhr auf 40 Cent pro Kilowattstunde - sonst werden 50 Cent fällig.

Außerdem entfällt die Blockiergebühr für die ersten 720 Minuten. „So können Elektroautofahrer entspannt und günstig ihr Auto über Nacht aufladen und es dort bis zum nächsten Morgen geparkt lassen,“ erläutert Sören Braun. Die Beschilderung wird entsprechend angepasst. Tagsüber bleibt der Arbeitspreis konstant, da die gestiegenen Betriebskosten von den gesunkenen Energiekosten aufgefangen werden.

„Wer einen neuen Standort für Ladesäulen in Witten vorschlagen möchte, kann das weiterhin über die interaktive Karte auf unserer Webseite tun,“ so Sören Braun. Diese finden Interessierte auf witten.stadtwerkedrive.de/laden-in-witten unter der Überschrift „Ladestationen in Witten“.

