Stadtmarketing Witten: Zwiebelkönigin verzweifelt gesucht

Witten. Das Stadtmarketing sucht weiterhin nach einer neuen Regentin fürs große Volksfest im September. Nicht jede Wittenerin ist geeignet.

Die Suche läuft schon länger, doch das Interesse ist offenbar nicht sehr groß. Jedenfalls ruft das Stadtmarketing die Wittenerinnen erneut dazu auf, sich auf den Posten der neuen Zwiebelkönigin für das traditionelle Volksfest im September zu bewerben.

Für das königliche Ehrenamt wird eine aufgeschlossene Persönlichkeit gesucht, die das 18. Lebensjahr zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung vollendet haben muss und ihren Hauptwohnsitz in Witten hat. Die Dauer der Regentschaft beträgt zwei Jahre. Zu den Aufgaben der Zwiebelkönigin gehören repräsentative Auftritte auf den Wittener Kirmessen und anderen Veranstaltungen.

Wittenerin sollte sich mit der Kultur der Ruhrstadt auskennen

Als Botschafterin und Repräsentantin der ehrenwerten „Zwiebelknolle“ sollte sich die Anwärterin in den Bereichen Brauchtum, Kultur und touristische Besonderheiten in Witten auskennen. Sie sollte mit viel guter Laune die Amtszeit bestreiten sowie verantwortungsvoll ihre Aufgaben wahrnehmen. Die Auserwählte wird am Sonntag, 3. September, auf der Zwiebelkirmes gekrönt.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Interessierte Anwärterinnen können sich ab sofort bewerben. Die Bewerbung sollte eine kurze persönliche Vorstellung, einen Grund für die Bewerbung und ein aktuelles Foto enthalten. Unter dem Stichwort „Zwiebelkönigin 2023“ können Bewerbungen schriftlich bis zum 11. August an das Stadtmarketing gesendet werden: per E-Mail an veranstaltungen@stadtmarketing-witten.de oder per Post an Stadtmarketing Witten GmbH, Körnerstr. 8, 58452 Witten.

Weitere Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten