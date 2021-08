Stadtmarketing Witten plant „herzige“ Malaktion in Herbede

Witten. Das Stadtmarketing Witten hat sich ein neues Veranstaltungsformat überlegt und plant eine herzige Malaktion in Herbede. Was dahintersteckt.

In den kommenden Monaten plant das Stadtmarketing Witten kleine Highlights in Form neuer Veranstaltungsformate. Eins davon ist die Malaktion „Herzen in Herbede“, die in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft vor Ort entstand.

Die Malaktion für die ganze Familie ist zunächst für Sonntag, 22. August, geplant. „Wenn das Wetter schlecht ist, werden wir die Aktion auf den 29. August eine Woche später verlegen“, sagt Karsten Zierdt. Die Beteiligten würden dann rechtzeitig informiert. Geplant ist, dass Familien Herzen aus Holz nach Lust und Laune selbst gestalten. Die bunten Werke, die dabei entstehen, sollen dann die Meesmannstraße schmücken.

Pinsel, Farben, Staffeleien und alle benötigten Materialien wird die Firma Boesner zur Verfügung stellen. Nicht nur Familien, auch Kindergärten oder Schulen können Herzen bemalen. Wer mitmachen möchte, meldet sich bis zum 10. August per E-Mail an veranstaltungen@stadtmarketing-witten.de.

