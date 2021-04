Freizeit Stadtmarketing bietet drei virtuelle Events in Witten an

Witten. Etwas erleben – das geht im Lockdown mittlerweile immer öfter auch virtuell. Das Stadtmarketing Witten bietet nach Ostern drei tolle Events an.

Wer in den Osterferien trotz Corona etwas erleben möchte, für den bietet das Stadtmarketing Witten wieder einige virtuelle Events an: Immer mittwochs und freitags gegen 16 Uhr geht es via Zoom zu den schönsten Orten in Witten. Und jeden Freitag gibt es außerdem eine virtuelle Kostprobe in Kooperation mit lokalen Unternehmen und Künstlern.

Drei Touren stehen nach Ostern an. Virtuell ins Bethaus-Museum geht es am Mittwoch, 7. April, um 16 Uhr. Der Schmied führt durch das Museum im Bethaus der Bergleute. Dabei erfahren die Teilnehmer mehr über das Muttental, das Bethaus und das Schmieden nach alter Tradition mit historischen Werkzeugen. Die digitale Museumsführung ist kostenfrei und dauert ca. 30 Minuten.

Schmied zeigt im Wittener Bethaus seine traditionelle Handwerkskunst

Virtuelle Einblicke in die traditionelle Schmiedekunst gibt es wieder am Freitag, 9. April, um 16 Uhr. Der Schmied im Bethaus der Bergleute zeigt das traditionelle Handwerk und die Teilnehmer erleben bei der digitalen Vorführung, wie mit Hammer und Zange kleine Kunstwerke gezaubert werden können. Die Teilnahme kostet acht Euro pro Buchung und dauert ca. 60 Minuten. Teilnehmer erhalten den Link für das Zoom-Meeting per E-Mail. Bitte ca. zehn Minuten vor dem Start über diesen Anmeldelink der Zoom-Konferenz beitreten, damit die Tour pünktlich starten kann.

Das Café Leye stellt am Freitag, 9. April, um 19 Uhr, sich und sein neues innovatives Konzept vor. Musikalische Unterstützung gibt es dabei vom Cellisten Lukas Nehlsen aus dem jungen Orchester NRW. Die Teilnahme an dieser virtuellen Kostprobe ist kostenfrei. Anmeldeschluss ist der 8. April.

Weitere digitale Touren führen u.a. zum Hohenstein, ins Muttental oder in die Wittener Innenstadt. Alle Termine finden Interessierte auf dem Erlebnisportal. Individuelle Termine und Touren können unter info@stadtmarketing-witten.de angefragt werden. Anmeldungen unter www.stadtmarketing-witten.de.