Stadtgalerie Witten: Kamera in Geldautomat filmt junge Frau

Witten. Die Polizei in Witten fahndet wegen „Unterschlagung“ nach einer Frau: Sie hat Geld genommen, das ihr nicht gehörte. Ein Foto steht im Artikel.

Die Polizei in Witten sucht mit Fahndungsfotos nach einer jungen Frau. Die Polizei beschuldigt sie, am 31. Mai 2023, um 17.15 Uhr, einen dreistelligen Geldbetrag unberechtigterweise an sich genommen zu haben. Das Geld steckte in einem Bankautomaten in der Stadtgalerie Witten. Dessen Überwachungskamera hat die Frau bei der Tat gefilmt, nach richterlichem Beschluss sind die Bilder nun für eine Veröffentlichung freigegeben.

Die Polizei sucht diese junge Frau. Eine Überwachungskamera an einem Geldautomaten in der Stadtgalerie Witten hat sie gefilmt. Foto: Polizei

Die junge Frau beschreibt die Polizei als gepflegt, mit dunklem Haar und Brille. Quer über ihr helles Shirt trug sie eine Umhängetasche.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

